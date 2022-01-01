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У Львові чули вибухи: вдарили ракетами

У Львові чули вибухи: вдарили ракетами
У Львові вранці 18 квітня люди чули вибухи. За попередньою інформацією, відбулося 4 ракетні удари по Львівщині.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на 08:50 повітряна тривога у місті триває, тож керівник ОВА закликає залишатися в укриттях.

Окрім того, він просить не поширювати неперевірені версії, а також фото та відео щодо вибухів і "прильотів" ракет у реальному часі.

Натомість міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про 5 прицільних ударів по Львову. За його словами на місця вже виїхали відповідні служби.

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Теги: Львівщина, вибухи, Максим Козицький, війна
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