У Львові чули вибухи: вдарили ракетами

У Львові вранці 18 квітня люди чули вибухи. За попередньою інформацією, відбулося 4 ракетні удари по Львівщині.Про ценачальник Львівської обласної військової адміністраціїна своїх офіційних сторінках у соцмережах.Станом на 08:50 повітряна тривога у місті триває, тож керівник ОВА закликає залишатися в укриттях.Окрім того, він просить не поширювати неперевірені версії, а також фото та відео щодо вибухів і "прильотів" ракет у реальному часі.Натомість міський голова Львовапро 5 прицільних ударів по Львову. За його словами на місця вже виїхали відповідні служби.