Ворог веде радіоелектронну розвідку на кордоні з Білоруссю. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на ранок 18 квітня.Інформують також, що натанапрямках ворог активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявили. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. В зазначених районах ворог веде радіоелектронну розвідку. З території Республіки Білорусь фіксують вивезення залізничним транспортом пошкодженої бронетехніки збройних сил Російської Федерації.Наворог здійснює посилений контроль ділянок кордону. Триває інженерне обладнання позицій в районах пунктів пропуску і в прикордонних районах Брянської та Курської областей російської федерації. Не виключається задіяння диверсійно-розвідувальних груп та ракетні удари з території Російської Федерації.Наросійські окупанти продовжують часткове блокування Харкова та намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.З метою розширення плацдарму на лівому березі річки Сіверський Донець та створення умов для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.Напротивник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населенних пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху також не мав.Наворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.Очікують, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучені 87 батальйонних тактичних груп противника.На території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України за минулу добу відбили дванадцять атак ворога, знищили десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, а також п’ять артилерійських систем противника.Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразило п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.