Медведчук уже почав «здавати» людей, – експрем'єр Гончарук

Медведчук уже почав «здавати» людей, – експрем'єр Гончарук
СБУ таки вдалося затримати Віктора Медведчука, який утік з-під домашнього арешту. Стало відомо, що кум Путіна уже почав викривати певних людей та розповідати про них.

Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно повідомив Олексій Гончарук – колишній прем'єр-міністр України. За його словами, цього слід було й очікувати.

У Росії думатимуть, що він усіх "здав", – Гончарук

Гончарук зазначив, що Україна є правовою державою, тому не може застосовувати тортури, щоб "вибити" з Медведчука потрібну інформацію, проте українські спецслужби достатньо креативні для того, щоб дістати бажане.

"Це щурі. Вони "здадуть" одне одного на випередки. Медведчук уже почав "здавати" людей. Я трішки забігаю наперед, але подробиці, на жаль, сказати не можу", – заявив експрем'єр.

Він наголосив на тому, що це очікувано, адже у таких як Медведчук є порода, тому йому подібні і будуть "здавати" та "настукати". Тим паче у Медведчука немає майбутнього вже навіть у Росії.

"Навіть, якщо теоретично уявити, що його видадуть Росії, там він буде завжди з клеймом зрадника. Його також підозрюватимусь завжди в тому, що він усіх здав, а це, до речі, недалеко від правди", – розповів Гончарук.

Що у Кремлі можуть зробити з Медведчуком

Також колишній прем'єр-міністр підтвердив, що Медведчук справді крав гроші, які йому виділялися. У Кремлі про це добре відомо.

"Це така порода. Це знають, тому його там слава й успіх не чекають. У будь-якому разі він закінчить своє жалюгідне життя на нарах, або якось інакше", – додав він.

Гончарук, зокрема, припустив навіть розправу з Медведчуком. Мовляв, у Росії можуть зрозуміти, що не зможуть дістати кума Путіна на території України, тому вб'ють у самій Росії.

"Вони зроблять усе для того, щоб він не свідчив проти них", – вважає експрем'єр.



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Теги: Медведчук, СБУ, війна, кум Путіна, Олексій Гончарук
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