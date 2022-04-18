Війна в Україні: як минула ніч у різних регіонах





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Дніпропетровщина: ворог влучив по інфраструктурному об’єкту у Синельниківському районі, двоє постраждалих. І також "прильоти" у Павлоградському районі, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Попередньо, без постраждалих.



Харківська область. Нічні обстріли різних районів Харкова, наявність постраждалих ще встановлюється.



По області увечері окупанти обстріли Лозову, постраждалих немає.



За останніми даними, за добу в Харківській області поранено 24 особи, п’ятеро загинули.



Луганщина: росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" у Кремінній, площа займання понад дві тис. кв. м.



У Лисичанську обстріляли відділок патрульного поліції, поранені поліцейські доправлені до лікарні.



Крім того, в інших містах області спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви й в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовані семеро місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.



Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб внаслідок обстрілу міста Золоте.



Донеччина: вночі ракетний обстріл Краматорська, є руйнування інфраструктури, інформація щодо постраждалих уточнюється.



Обстріли Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька з артилерії і градів. Є руйнування та поранені серед цивільних. Кількість і ступінь важкості уточнюється.



Маріуполь – без змін.



Херсонщина: вибухи та обстріли на території всієї області. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня.



В області в багатьох населених пунктах - гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.



Миколаївщина: з ночі триває повітряна тревога. Зранку були обстріли міста, за попередніми даними горить очерет. Інформація щодо наслідків уточнюється.



Ситуація контрольована.



У Львівській області ніч була спокійною, але вранці по Львову завдали 5 ракетних ударів.



Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині.

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