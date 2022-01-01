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Росія вже втратила у війні 20 600 вояк та майже 800 танків

Росія вже втратила у війні 20 600 вояк та майже 800 танків
Російські окупаційні війська втратили 20600 людей та 790 танків від початку повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує Генштаб ЗСУ станом на ранок 18 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 квітня склали:

– особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,
– танків ‒ 790 од,
– бойових броньованих машин ‒ 2041 од,
– артилерійських систем – 381 од,
– РСЗВ /- 130 од,
– засоби ППО - 67 од,
– літаків – 167 од,
– гелікоптерів – 147 од,
– автомобільної техніки - 1487 од,
– кораблі /катери - 8 од,
– цистерн з ПММ - 76,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155;
– спеціальної техніки - 27.
– пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюють.

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Теги: Росія, війна, втрати
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