Росія вже втратила у війні 20 600 вояк та майже 800 танків





Про це інформує Генштаб ЗСУ станом на ранок 18 квітня.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 квітня склали:



– особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,

– танків ‒ 790 од,

– бойових броньованих машин ‒ 2041 од,

– артилерійських систем – 381 од,

– РСЗВ /- 130 од,

– засоби ППО - 67 од,

– літаків – 167 од,

– гелікоптерів – 147 од,

– автомобільної техніки - 1487 од,

– кораблі /катери - 8 од,

– цистерн з ПММ - 76,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155;

– спеціальної техніки - 27.

– пускових установок ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська втратили 20600 людей та 790 танків від початку повномасштабної війни в Україні.Про це інформує Генштаб ЗСУ станом на ранок 18 квітня.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 квітня склали:– особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,– танків ‒ 790 од,– бойових броньованих машин ‒ 2041 од,– артилерійських систем – 381 од,– РСЗВ /- 130 од,– засоби ППО - 67 од,– літаків – 167 од,– гелікоптерів – 147 од,– автомобільної техніки - 1487 од,– кораблі /катери - 8 од,– цистерн з ПММ - 76,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155;– спеціальної техніки - 27.– пускових установок ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію