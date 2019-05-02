Під Києвом відкрили ще одну переправу
Сьогодні, 12:13
У Стоянці на трасі Київ-Чоп відкрили ще одну тимчасову переправу.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у Telegram.
"Київщина повертається до нормального життя. Так буде у всіх регіонах України, коли наша армія вижене російських окупантів", - написав Єрмак.
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Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у Telegram.
"Київщина повертається до нормального життя. Так буде у всіх регіонах України, коли наша армія вижене російських окупантів", - написав Єрмак.
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