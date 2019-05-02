Під Києвом відкрили ще одну переправу

Під Києвом відкрили ще одну переправу
У Стоянці на трасі Київ-Чоп відкрили ще одну тимчасову переправу.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак у Telegram.

"Київщина повертається до нормального життя. Так буде у всіх регіонах України, коли наша армія вижене російських окупантів", - написав Єрмак.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, переправа, Стоянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 квітня гуманітарних коридорів не буде через обстріли
Сьогодні, 12:25
Під Києвом відкрили ще одну переправу
Сьогодні, 12:13
На Вербну неділю парафіяни ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 11:57
Росія вже втратила у війні 20 600 вояк та майже 800 танків
Сьогодні, 11:28
Волинські піротехніки розміновують Чернігівщину
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
На трасі Київ-Житомир підірвали міст: доїзд неможливий На трасі Київ-Житомир підірвали міст: доїзд неможливий
26 лютий, 10:16
У Києві п'янючий водій розніс вщент сім автомобілів. ФОТО У Києві п'янючий водій розніс вщент сім автомобілів. ФОТО
02 травень, 2019, 06:19
У Києві на Дарниці пролунали вибухи У Києві на Дарниці пролунали вибухи
16 квітень, 09:15
Якщо Москва вдарить по Києву, то Україна завдасть удару у відповідь, – Арестович Якщо Москва вдарить по Києву, то Україна завдасть удару у відповідь, – Арестович
14 квітень, 11:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 квітня гуманітарних коридорів не буде через обстріли
Сьогодні, 12:25
 0
Під Києвом відкрили ще одну переправу
Сьогодні, 12:13
 0
На Вербну неділю парафіяни ще одного храму на Волині вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 11:57
 0
Росія вже втратила у війні 20 600 вояк та майже 800 танків
Сьогодні, 11:28
 0
Волинські піротехніки розміновують Чернігівщину
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8