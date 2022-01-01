18 квітня гуманітарних коридорів не буде через обстріли
Сьогодні, 12:25
У понеділок 18 квітня гуманітарні коридори в Україні не запрацюють.
Про це повідомила віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За словами міністерки, напередодні велися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.
Однак, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів, наголошує Верещук.
Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення у понеділок не відкривати гуманітарні коридори.
Міністр додала, що влада докладатиме всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше.
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Про це повідомила віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За словами міністерки, напередодні велися довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє.
Однак, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів, наголошує Верещук.
Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення у понеділок не відкривати гуманітарні коридори.
Міністр додала, що влада докладатиме всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше.
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