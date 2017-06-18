Ворожий обстріл у Львові: відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих
Сьогодні, 12:45
Сьогодні, 18 квітня, близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування. Станом на цю годину відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих.
Про це інформує голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.
За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону.
За його словами, три ракети вдарили в об‘єкт військової інфраструктури. Одна – у шиномонтаж. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували.
"Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали.
Обидва об‘єкти зруйновані повністю", - сказав Козицький.
Він додав, що є 7 загиблих і 11 постраждалих внаслідок ракетного влучання. Серед них – одна дитина.
Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження.
Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися, зазначає Козицький.
Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.
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Про це інформує голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.
За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону.
За його словами, три ракети вдарили в об‘єкт військової інфраструктури. Одна – у шиномонтаж. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували.
"Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали.
Обидва об‘єкти зруйновані повністю", - сказав Козицький.
Він додав, що є 7 загиблих і 11 постраждалих внаслідок ракетного влучання. Серед них – одна дитина.
Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження.
Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися, зазначає Козицький.
Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.
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