Ворожий обстріл у Львові: відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих





Про це інформує голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.



За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону.



За його словами, три ракети вдарили в об‘єкт військової інфраструктури. Одна – у шиномонтаж. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували.



"Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали.

Обидва об‘єкти зруйновані повністю", - сказав Козицький.



Він додав, що є 7 загиблих і 11 постраждалих внаслідок ракетного влучання. Серед них – одна дитина.



Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження.

Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися, зазначає Козицький.



Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 квітня, близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. Це були крилаті ракети повітряного базування. Станом на цю годину відомо про 7 загиблих і 11 постраждалих.Про це інформує голова Львівської ОДА (ОВА)За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону.За його словами, три ракети вдарили в об‘єкт військової інфраструктури. Одна – у шиномонтаж. Перший об‘єкт – це склади, які не використовували."Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об‘єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали.Обидва об‘єкти зруйновані повністю", - сказав Козицький.Він додав, що є 7 загиблих і 11 постраждалих внаслідок ракетного влучання. Серед них – одна дитина.Троє постраждалих у важкому стані. У дитини незначні ушкодження.Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися, зазначає Козицький.Навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках та транспортні засоби.

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