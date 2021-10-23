Під Луцьком п'яний водій Audi зіткнувся з BMW: є постраждала. ФОТО

Під Луцьком п'яний водій Audi зіткнувся з BMW: є постраждала. ФОТО
Пообіді 17 квітня поблизу с. Омельне Луцького району водій легковика Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем BMW.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Правоохоронці встановили, що 52-річний водій Audi перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти тест на приборі «Драгер», результат якого показав 2,88 проміле, що у 14 разів перевищує норму.

На місці події працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Пасажирку BMW госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
Під Луцьком п'яний водій Audi зіткнувся з BMW: є постраждала. ФОТО

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Санкція передбачає позбавлення волі до 3 років з позбавленням прав керування до 5 років.
Під Луцьком п'яний водій Audi зіткнувся з BMW: є постраждала. ФОТО



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Теги: ДТП, Луцький район
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