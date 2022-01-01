Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна. ВІДЕО

Віктор Медведчук звернувся до президентів України та РФ з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.



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Затриманий Службою безпеки нардеп Віктор Медведчук звернувся до Президента України Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.



Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.



Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію РФ та свідомо руйнують місто.



При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку «Азов» та 36ої бригади морської піхоти, зазначають в СБУ.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затриманийзвернувся до президентів України та РФ з проханням обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Затриманий Службою безпеки нардеп Віктор Медведчук звернувся до Президента Українита Президента РФз пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.Він зазначив, що ті перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію РФ та свідомо руйнують місто.При цьому у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними оцінками, близько 120 тисяч мирних жителів, а місто продовжують боронити бійці полку «Азов» та 36ої бригади морської піхоти, зазначають в СБУ.Нагадаємо, що СБУ затримала Медведчука 12 квітня . Згодом Голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання нардепа-втікача. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала Медведчука по дорозі – на виїзді з Київської області.

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