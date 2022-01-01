Волинь прийняла вже 59 тисяч переселенців

Волинь прийняла вже 59 тисяч переселенців
З початку війни Волинь прийняла понад 59 тисяч внутрішніх переселенців.

Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Наразі в області можливо додатково розмістити ще близько 5000 осіб.

На Волині проводиться планомірна робота для забезпечення населення соціальними виплатами, субсидіями та пільгами.

Також, в області триває процес надання статусу ВПО (внутрішньо перемішеної особи). Вже видали понад 33 тисячі довідок ВПО.

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Теги: переселенці, Волинь
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