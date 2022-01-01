Волинь прийняла вже 59 тисяч переселенців





Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.



Наразі в області можливо додатково розмістити ще близько 5000 осіб.



На Волині проводиться планомірна робота для забезпечення населення соціальними виплатами, субсидіями та пільгами.



Також, в області триває процес надання статусу ВПО (внутрішньо перемішеної особи). Вже видали понад 33 тисячі довідок ВПО.

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