Волинь прийняла вже 59 тисяч переселенців
Сьогодні, 13:30
З початку війни Волинь прийняла понад 59 тисяч внутрішніх переселенців.
Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Наразі в області можливо додатково розмістити ще близько 5000 осіб.
На Волині проводиться планомірна робота для забезпечення населення соціальними виплатами, субсидіями та пільгами.
Також, в області триває процес надання статусу ВПО (внутрішньо перемішеної особи). Вже видали понад 33 тисячі довідок ВПО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Наразі в області можливо додатково розмістити ще близько 5000 осіб.
На Волині проводиться планомірна робота для забезпечення населення соціальними виплатами, субсидіями та пільгами.
Також, в області триває процес надання статусу ВПО (внутрішньо перемішеної особи). Вже видали понад 33 тисячі довідок ВПО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російські окупанти мріють про своє поранення та виплати коштів
Сьогодні, 13:45
Волинь прийняла вже 59 тисяч переселенців
Сьогодні, 13:30
Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна. ВІДЕО
Сьогодні, 13:18
Медіа