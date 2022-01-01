Ветеран АТО з Луцька представляє Україну на «Іграх Нескорених»

Павло Ковальський представляє Україну на щорічних "Іграх Нескорених".



Як приймають збірну в Гаазі, де тривають змагання, ветеран розповів в ефірі



Лучанин вдруге потрапив у збірну ветеранів.



Зі слів Павла Ковальського, в Гаагу збірна поїхала не у повному складі. Чимало ветеранів нині боронять Україну в складі ЗСУ. Лучанин зазначив, що головна місія тих, хто зміг поїхати в Нідерланди – розповісти світу про те, що відбувається в Україні.



"Це не просто спорт. Ми зараз є рупором, голосом українського народу. Ми постійно озвучуємо те, що робиться у нас вдома. Отримуємо максимум уваги від інших команд", – розповів у ефірі Павло Ковальський.



Довідково:



Павло Ковальський 2014-го у складі 51-ї ОМБр виконував бойові завдання оборонного та штурмового типу в районі населених пунктів Маріуполь, Савур-Могила, Степанівка, Григорівка, Петрівське, Мануйлівка та Тарани. 2015-го в складі 15-го окремого батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади брав участь в бойових діях в районі населених пунктів Дебальцеве та Чорнухіне. Отримав закриту черепно-мозкову травму під час ворожих артобстрілів та прямих танкових атак на захисні позиції українських військових в ході активної фази боїв за Дебальцеве з січня по лютий 2015 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30-річний ветеран АТО з Луцька, який нині є членом тероборони,представляє Україну на щорічних "Іграх Нескорених".Як приймають збірну в Гаазі, де тривають змагання, ветеран розповів в ефірі Суспільного. Лучанин вдруге потрапив у збірну ветеранів.Зі слів Павла Ковальського, в Гаагу збірна поїхала не у повному складі. Чимало ветеранів нині боронять Україну в складі ЗСУ. Лучанин зазначив, що головна місія тих, хто зміг поїхати в Нідерланди – розповісти світу про те, що відбувається в Україні."Це не просто спорт. Ми зараз є рупором, голосом українського народу. Ми постійно озвучуємо те, що робиться у нас вдома. Отримуємо максимум уваги від інших команд", – розповів у ефірі Павло Ковальський.Павло Ковальський 2014-го у складі 51-ї ОМБр виконував бойові завдання оборонного та штурмового типу в районі населених пунктів Маріуполь, Савур-Могила, Степанівка, Григорівка, Петрівське, Мануйлівка та Тарани. 2015-го в складі 15-го окремого батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади брав участь в бойових діях в районі населених пунктів Дебальцеве та Чорнухіне. Отримав закриту черепно-мозкову травму під час ворожих артобстрілів та прямих танкових атак на захисні позиції українських військових в ході активної фази боїв за Дебальцеве з січня по лютий 2015 року.

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