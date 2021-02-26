Як роботодавцям на Волині отримати компенсацію за працевлаштування переселенців





Про це інформують у Центрі зайнятості.



Які умови:



• роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску;

• розмір заробітної плати працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної;

• роботодавець має податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік.



Хто може отримати компенсацію



Компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.



Перелік документів



До



• копія наказу про працевлаштування особи;

• документ, що підтверджує його перебування на обліку як платника податків та подання податкової звітності;

• відомості про працевлаштованого (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта);

• копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.



У який спосіб надати документи



Подати заяву для отримання компенсації можна особисто під час відвідування центру зайнятості (або на електронну пошту центру).



Також можна буде подати через «Портал Дія» (з технічних причин поки що це не можливо).



Отримати додаткову інформацію можна також, зателефонувавши на гарячі лінії – (0332) 72-52-40, (066) 353-74-95, (068) 063-42-15.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд виділив 200 млн грн на виплату компенсації роботодавцям, які наймають працівників із числа вимушених переселенців. Кошти у сумі 6 500 грн виплачуватимуть за кожного нового працівника для покриття частини заробітної плати.Про це інформують у Центрі зайнятості.• роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску;• розмір заробітної плати працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної;• роботодавець має податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік.Компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.До заяви в паперовій формі (зокрема, на електронну пошту), додаються:• копія наказу про працевлаштування особи;• документ, що підтверджує його перебування на обліку як платника податків та подання податкової звітності;• відомості про працевлаштованого (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта);• копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.Подати заяву для отримання компенсації можна особисто під час відвідування центру зайнятості (або на електронну пошту центру).Також можна буде подати через «Портал Дія» (з технічних причин поки що це не можливо).Отримати додаткову інформацію можна також, зателефонувавши на гарячі лінії – (0332) 72-52-40, (066) 353-74-95, (068) 063-42-15.

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