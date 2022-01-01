У Харкові Росія знову обстріляла пункт видачі гумдопомоги
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У понеділок, 18 квітня, російські військові обстріляли житловий масив Нові Будинки, де знаходився один із пунктів роздачі гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє «Супільне».
Як повідомляється, снаряди потрапили біля пункту видачі гуманітарної допомоги. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є одна жертва.
«Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранено», - сказав він.
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Про це повідомляє «Супільне».
Як повідомляється, снаряди потрапили біля пункту видачі гуманітарної допомоги. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є одна жертва.
«Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранено», - сказав він.
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