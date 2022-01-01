У Харкові Росія знову обстріляла пункт видачі гумдопомоги





Про це повідомляє «



Як повідомляється, снаряди потрапили біля пункту видачі гуманітарної допомоги. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є одна жертва.



«Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранено», - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 18 квітня, російські військові обстріляли житловий масив Нові Будинки, де знаходився один із пунктів роздачі гуманітарної допомоги.Про це повідомляє « Супільне ».Як повідомляється, снаряди потрапили біля пункту видачі гуманітарної допомоги. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, є одна жертва.«Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранено», - сказав він.

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