Російські окупанти мріють про своє поранення та виплати коштів

Російські окупанти мріють про своє поранення, щоб отримати виплати та повернутися додому.Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.«Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…» – говорить російський вояка у розмові з дружиною.Вона не приховує своєї радості від такої перспективи «розбагатіти».Цікаво ще одне: «майбутні мільйонери» уже знають, як витратять гроші. Причому, судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.«Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв», – фантазує окупант.