Російські окупанти мріють про своє поранення та виплати коштів
Сьогодні, 13:45
Російські окупанти мріють про своє поранення, щоб отримати виплати та повернутися додому.
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
«Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…» – говорить російський вояка у розмові з дружиною.
Вона не приховує своєї радості від такої перспективи «розбагатіти».
Цікаво ще одне: «майбутні мільйонери» уже знають, як витратять гроші. Причому, судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.
«Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв», – фантазує окупант.
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Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.
«Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…» – говорить російський вояка у розмові з дружиною.
Вона не приховує своєї радості від такої перспективи «розбагатіти».
Цікаво ще одне: «майбутні мільйонери» уже знають, як витратять гроші. Причому, судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.
«Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв», – фантазує окупант.
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