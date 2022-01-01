Російські окупанти мріють про своє поранення та виплати коштів

Російські окупанти мріють про своє поранення та виплати коштів
Російські окупанти мріють про своє поранення, щоб отримати виплати та повернутися додому.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

«Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемался. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…» – говорить російський вояка у розмові з дружиною.

Вона не приховує своєї радості від такої перспективи «розбагатіти».
Цікаво ще одне: «майбутні мільйонери» уже знають, як витратять гроші. Причому, судячи з розмови, на це потрібно буквально декілька днів.

«Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв», – фантазує окупант.


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Теги: окупанти, СБУ, виплати, поранення, перехоплені розмови
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