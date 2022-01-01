Тіла вбитих у Ірпені передали на експертизу для суду в Гаазі

Тіла вбитих у Ірпені передали на експертизу для суду в Гаазі
Поліція завершила всі необхідні слідчі дії в Ірпені щодо фіксації воєнних злочинів РФ, і передала на експертизу тіла 269 загиблих місцевих жителів, окремий кейс стосовно ЖК Rich Town готовий для передання до МКС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми оглянули 269 тіл загиблих жителів Ірпеня. Їх передано для проведення відповідних судових експертиз і встановлення причин загибелі. Надалі їх буде передано родичам для поховання", - сказав у понеділок на брифінгу в Києві перший заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергій Пантелеєв.

Пантелеєв повідомив, що, виходячи зі свідчень жителів Ірпеня, які залишалися в місті під час окупації, з 3 по 27 березня щодня окупанти обстрілювали Ірпінь і вели бої на території міста, близько 30% інфраструктури міста повністю знищено.

"Оглянуто сім місць розстрілу цивільних військовослужбовцями РФ… Встановлено й допитано 117 громадян, які на момент активної фази збройної агресії залишилися на території Ірпеня", - розповів заступник начальника ГСУ.

Також, за його словами, поліцейські оглянули житлові квартали, приватні будинки та магазини, де певний час дислокувалися, ночували й мародерствували військовослужбовці РФ.

"Учора було завершено всі необхідні слідчі дії", - додав він.

Крім того, як розповів Пантелеєв, поліція відпрацювала для передання матеріалів до Міжнародного кримінального суду (МКС) один із кейсів - щодо обстрілу військовослужбовцями РФ житлового комплексу Rich Town.

"Хочу зазначити, що жителі, які перебували там увесь цей час, у підвальних приміщеннях, готували їжу на вулицях біля своїх під'їздів, повідомили, що не бачили представників Збройних сил України. Тобто, у кварталах, які потрапляли під обстріл, не було наших військовослужбовців, не було представників Тероборони", - зазначив він.

Пантелеєв додав, що цей кейс через Офіс генерального прокурора буде передано до МКС.

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Теги: Ірпінь, тіла, Гаага, поліція, вбивства, Росія
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