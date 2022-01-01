ЗСУ ліквідували російського полковника
Сьогодні, 15:23
Підрозділи ЗСУ ліквідували командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Івана Грішина зі Смоленська.
Про це у Фейсбуці повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
«Зустрічайте «свіженького» окупанта зі складу збройних сил Росії: «командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска». Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому», – йдеться у повідомленні.
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Про це у Фейсбуці повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
«Зустрічайте «свіженького» окупанта зі складу збройних сил Росії: «командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска». Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому», – йдеться у повідомленні.
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