ЗСУ ліквідували російського полковника

ЗСУ ліквідували російського полковника
Підрозділи ЗСУ ліквідували командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковника Івана Грішина зі Смоленська.

Про це у Фейсбуці повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Зустрічайте «свіженького» окупанта зі складу збройних сил Росії: «командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска». Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, ліквідували, полковник, Іван Грішин
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