ЗСУ ліквідували російського полковника

Івана Грішина зі Смоленська.



Про це у Фейсбуці



«Зустрічайте «свіженького» окупанта зі складу збройних сил Росії: «командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска». Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи ЗСУ ліквідували командира 49-ї зенітної ракетної бригади полковниказі Смоленська.Про це у Фейсбуці повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.«Зустрічайте «свіженького» окупанта зі складу збройних сил Росії: «командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска». Заблукав на «навчаннях», але вже правильно повернувся додому», – йдеться у повідомленні.

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