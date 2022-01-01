Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на території дитячих майданчиків, є загиблі

Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на території дитячих майданчиків, є загиблі
18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.

Про це інформують у Харківській обалсній прокуратурі.

В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харків, обстріли, загиблі, Росія, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кондитерка з Луцька за три дні зібрала майже 70 тисяч для ЗСУ завдяки рецепту паски
Сьогодні, 16:35
Скільки транспорту вже ввезли через Волинь під «нульове» розмитнення
Сьогодні, 16:18
Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на території дитячих майданчиків, є загиблі
Сьогодні, 15:57
Від ракетного обстрілу у Львові постраждав трирічний переселенець з Харкова. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
ЗСУ ліквідували російського полковника
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
У Харкові Росія знову обстріляла пункт видачі гумдопомоги У Харкові Росія знову обстріляла пункт видачі гумдопомоги
Сьогодні, 14:24
У Харкові у пожежі загинули двоє людей, ще 18 – постраждали У Харкові у пожежі загинули двоє людей, ще 18 – постраждали
17 квітень, 08:51
Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер
16 квітень, 06:20
Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок Росія обстріляла Сєвєродонецьк: горять 10 багатоповерхівок
06 квітень, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО
Сьогодні, 16:50
 0
Кондитерка з Луцька за три дні зібрала майже 70 тисяч для ЗСУ завдяки рецепту паски
Сьогодні, 16:35
 0
Скільки транспорту вже ввезли через Волинь під «нульове» розмитнення
Сьогодні, 16:18
 0
Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на території дитячих майданчиків, є загиблі
Сьогодні, 15:57
 0
Від ракетного обстрілу у Львові постраждав трирічний переселенець з Харкова. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8