Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на території дитячих майданчиків, є загиблі





Про це



В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.



Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.Про це інформують у Харківській обалсній прокуратурі.В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

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