Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на території дитячих майданчиків, є загиблі
Сьогодні, 15:57
18 квітня 2022 року близько 11:50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район м. Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків.
Про це інформують у Харківській обалсній прокуратурі.
В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у Харківській обалсній прокуратурі.
В результаті обстрілу загинуло двоє людей: чоловік та жінка.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти обстріляли Харків: снаряди впали на території дитячих майданчиків, є загиблі
Сьогодні, 15:57
ЗСУ ліквідували російського полковника
Сьогодні, 15:23
Медіа