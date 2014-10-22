Кондитерка з Луцька за три дні зібрала майже 70 тисяч для ЗСУ завдяки рецепту паски

Кондитерка з Луцька, яка наразі перебуває з доньками у Польщі, завдяки спонтанній ідеї із благодійним продажем власного рецепту паски за 3 дні змогла зібрати майже 70 тисяч гривень для українських воїнів.Інна розповіла, що досі перебуває під неймовірним враженням та дуже розчулена реакцією українських жінок на її пропозицію.Вирішивши спекти паску у Польщі, Інна Кравчук, яка активно веде блог в інстаграмі, запропонувала поділитися рецептом з іншими у обмін на благодійний внесок на рахунок керівниці волонтерського центру «Ангар». Центр – один з найбільших наразі осередків волонтерської допомоги на Волині. Звідси спрямовують величезну кількість їжі, одягу, побутових речей тощо для населення, яке найбільше постраждало через вторгнення Росії, а також купують форму, прилади та автомобілі для українських воїнів.Інна розповідає, що, коли спонтанно придумала цю ідею, і мріяти не могла хоча б про 20 учасників. А відгукнулися понад 200 жінок!Багато хто купував рецепт, незважаючи нате, що перебуває в іншій країні, де немає і половини інгредієнтів. Хтось купував на майбутнє з вірою на те, що наступного року точно спече паску вже в себе вдома, в Україні. А ще хтось просто скидав гроші, а рецепт просив віддати тому, хто, можливо, не має можливості оплатити.Ініціаторка благодійної ідеї впевнена: кожен робить те, що може, аби наблизити перемогу, навіть перебуваючи далеко від дому.«Часто ми думаємо, що мало допомаємо і долучаємось до перемоги. Я хочу, що кожен – там, де має бути, і робить те, що може. Кожна мама, яка оберігає сон дитини, робить багато, кожна хто спече паску, підніме дух родини і віру в перемогу. Коля я приїхала в Польщу, мені писали свої ж люди, що я тут займаю чуже місце, але кожен сам вирішує, де його місце! І з кухні можна зробити добре діло, і справа не завжди – у грошах. А справа – у єдності духу!Кожен з нас однаково хоче перемоги, але у нас різні можливості, і це нормально! Мені просто пощастило з такими чудовими підписниками! Вийшло круто. І я дуже рада, що змогла використати те, що вмію, аби допомогти», – каже Інна.«Пишаюся тим, що я є частинкою такого неймовірного народу! Я в захваті від українців, від наших воїнів і від наших незламних жінок. Прості жінки у себе на кухні роблять неймовірну справу! Уявіть, які шедеври ми приготуємо в честь нашої перемоги!» – додає кондитерка і дякує кожній жінці, яка долучилася до благодійної ініціативи.