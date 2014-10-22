Кондитерка з Луцька за три дні зібрала майже 70 тисяч для ЗСУ завдяки рецепту паски

Кондитерка з Луцька за три дні зібрала майже 70 тисяч для ЗСУ завдяки рецепту паски
Кондитерка з Луцька Інна Кравчук, яка наразі перебуває з доньками у Польщі, завдяки спонтанній ідеї із благодійним продажем власного рецепту паски за 3 дні змогла зібрати майже 70 тисяч гривень для українських воїнів.

Інформаційному агентству ВолиньPost Інна розповіла, що досі перебуває під неймовірним враженням та дуже розчулена реакцією українських жінок на її пропозицію.

Вирішивши спекти паску у Польщі, Інна Кравчук, яка активно веде блог в інстаграмі, запропонувала поділитися рецептом з іншими у обмін на благодійний внесок на рахунок керівниці волонтерського центру «Ангар» Ольги Валянік. Центр – один з найбільших наразі осередків волонтерської допомоги на Волині. Звідси спрямовують величезну кількість їжі, одягу, побутових речей тощо для населення, яке найбільше постраждало через вторгнення Росії, а також купують форму, прилади та автомобілі для українських воїнів.

Інна розповідає, що, коли спонтанно придумала цю ідею, і мріяти не могла хоча б про 20 учасників. А відгукнулися понад 200 жінок!

Багато хто купував рецепт, незважаючи нате, що перебуває в іншій країні, де немає і половини інгредієнтів. Хтось купував на майбутнє з вірою на те, що наступного року точно спече паску вже в себе вдома, в Україні. А ще хтось просто скидав гроші, а рецепт просив віддати тому, хто, можливо, не має можливості оплатити.

Ініціаторка благодійної ідеї впевнена: кожен робить те, що може, аби наблизити перемогу, навіть перебуваючи далеко від дому.
Кондитерка з Луцька за три дні зібрала майже 70 тисяч для ЗСУ завдяки рецепту паски

«Часто ми думаємо, що мало допомаємо і долучаємось до перемоги. Я хочу, що кожен – там, де має бути, і робить те, що може. Кожна мама, яка оберігає сон дитини, робить багато, кожна хто спече паску, підніме дух родини і віру в перемогу. Коля я приїхала в Польщу, мені писали свої ж люди, що я тут займаю чуже місце, але кожен сам вирішує, де його місце! І з кухні можна зробити добре діло, і справа не завжди – у грошах. А справа – у єдності духу!

Кожен з нас однаково хоче перемоги, але у нас різні можливості, і це нормально! Мені просто пощастило з такими чудовими підписниками! Вийшло круто. І я дуже рада, що змогла використати те, що вмію, аби допомогти», – каже Інна.

«Пишаюся тим, що я є частинкою такого неймовірного народу! Я в захваті від українців, від наших воїнів і від наших незламних жінок. Прості жінки у себе на кухні роблять неймовірну справу! Уявіть, які шедеври ми приготуємо в честь нашої перемоги!» – додає кондитерка і дякує кожній жінці, яка долучилася до благодійної ініціативи.
Кондитерка з Луцька за три дні зібрала майже 70 тисяч для ЗСУ завдяки рецепту паски

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Теги: Інна Кравчук, паски, Польща, благодійність
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