Скільки транспорту вже ввезли через Волинь під «нульове» розмитнення

Скільки транспорту вже ввезли через Волинь під «нульове» розмитнення
У зоні діяльності Волинської митниці станом на 18 квітня уже скористалося правом на ввезення транспортних засобів без сплати митних платежів 1 386 громадян.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Левова частина такого імпорту - легкові автомобілі європейських виробників. Найпопулярніші торгові марки - "Фольксваген", "Рено", "Опель", "Ауді".

Крім того, юридичні особи оформили майже пів тисячі імпортних операцій зі звільненням від сплати ввізного мита чи інших митних платежів, як це передбачено Законом України №2142-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану".

Найчастіше через Волинь із преференціями, наданими законом, ввозять мінеральні добрива, спецтехніку, м'ясопродукти, овочі та фрукти, шини.

Нагадаємо, 11 квітня на Волині оформили перше в Україні авто, власник якого скористався пільгами щодо звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизу.


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Теги: нульове розмитнення, Волинь
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