Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО





Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.



Її привіз та передав власник, офтальмолог-хірург нью-йоркської клініки лазерної хірургії ока “Park Avenue LASEK” Еміль Чін. У пакунку — п’ять тисяч кровоспинних препаратів компанії CoAg Medical, які будуть передані військовим на передову.



Також Еміль Чін запропонував допомогу з постачанням медикаментів для військових за значно зниженими цінами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 18 квітня, до Луцька прибувала чергова партія гуманітарної допомоги. Цього разу — з США.Про це повідомив мер містаЇї привіз та передав власник, офтальмолог-хірург нью-йоркської клініки лазерної хірургії ока “Park Avenue LASEK”. У пакунку — п’ять тисяч кровоспинних препаратів компанії CoAg Medical, які будуть передані військовим на передову.Також Еміль Чін запропонував допомогу з постачанням медикаментів для військових за значно зниженими цінами.

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