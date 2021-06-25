Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО

Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО
Сьогодні, 18 квітня, до Луцька прибувала чергова партія гуманітарної допомоги. Цього разу — з США.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Її привіз та передав власник, офтальмолог-хірург нью-йоркської клініки лазерної хірургії ока “Park Avenue LASEK” Еміль Чін. У пакунку — п’ять тисяч кровоспинних препаратів компанії CoAg Medical, які будуть передані військовим на передову.

Також Еміль Чін запропонував допомогу з постачанням медикаментів для військових за значно зниженими цінами.
Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО
Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО
Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО



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Теги: гуманітарна допомога, США, Луцьк
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