Волинські вибухотехніки розміновують звільнену від російських окупантів Чернігівщину

Вже майже тиждень співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП у Волинській області виявляють та знешкоджують вибухові пристрої на звільненій від рашистів території Чернігівської області. До цього вибухотехніки виконували ті ж завдання на Київщині.Про це повідомляє пресслужба поліції волині.Спеціалісти працюють разом із колегами з інших областей в складі зведеного загону вибухотехніків з оперативного розмінування Національної поліції України. Правоохоронці зачищають територію, де проходили бойові дії, від нерозірваних боєприпасів та інших небезпечних предметів, також реагують на кожне повідомлення громадян про підозрілі знахідки.Вибухотехніки перевіряють місця базування окупантів, покинуті бойові позиції та всю територію міста й області, де велися активні бої. Вони вилучають авіаційні бомби, касетні боєприпаси, мінометні міни, снаряди до гармат тощо, згодом усе це знищують у спеціально відведених місцях, що не нестиме жодної небезпеки мирним жителям.Начальник відділузазначив, що правоохоронці ретельно інспектують кожен сантиметр довіреної території, аби жоден громадянин не постраждав внаслідок вибухонебезпечних предметів: «Це наша робота – уберегти від різних загроз наших співгромадян та знову повернути їм безпечний простір. Працювати не страшно, страшно дивитися на страждання і біль людей, які віч-на-віч стикнулися з війною», - ділиться поліцейський.