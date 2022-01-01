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Ракетний удар по Львову: повідомили про стан постраждалих внаслідок обстрілу

Ракетний удар по Львову: повідомили про стан постраждалих внаслідок обстрілу
У лікарні Львівщини госпіталізували 11 осіб, серед них 3-річний хлопчик.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Дитина та мама, вимушені переселенці з Харкова, на момент удару перебували у готелі. Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальчика на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості.

Троє потерпілих у реанімації. Деяких людей скерували на операції.
Лікарі кажуть, що внаслідок вибуху люди отримали множинні травми. Зокрема у багатьох потерпілих ураження голови та головного мозку. Середній вік пацієнтів – 35-45 років.

На СТО, у яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей. Загинули 7 невинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування.

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Теги: Росія, Україна, війна
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