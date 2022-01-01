Росія завершила перегрупування військ для наступу на Сході і збільшила удари авіацією, – Міноборони





Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня, пише



За його словами, російська авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 рази.



"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угрупування в східній операційній зоні. Разом з тим противник не припиняє завдати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 рази", - сказав Мотузяник.



Він назвав завдання наступу окупантів. Серед них:



встановлення повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей;



забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою українською територією Крим.



"Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу на Сході. Посилення наступального угрупування відбувається внаслідок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти завершили перегрупування своїх військ та готові до наступу на Сході.Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Україниу понеділок, 18 квітня, пише УНІАН За його словами, російська авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 рази."Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угрупування в східній операційній зоні. Разом з тим противник не припиняє завдати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 рази", - сказав Мотузяник.Він назвав завдання наступу окупантів. Серед них:встановлення повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей;забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою українською територією Крим."Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу на Сході. Посилення наступального угрупування відбувається внаслідок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав він.

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