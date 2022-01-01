Росія завершила перегрупування військ для наступу на Сході і збільшила удари авіацією, – Міноборони
Сьогодні, 18:23
Російські окупанти завершили перегрупування своїх військ та готові до наступу на Сході.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня, пише УНІАН.
За його словами, російська авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 рази.
"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угрупування в східній операційній зоні. Разом з тим противник не припиняє завдати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 рази", - сказав Мотузяник.
Він назвав завдання наступу окупантів. Серед них:
встановлення повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей;
забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою українською територією Крим.
"Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу на Сході. Посилення наступального угрупування відбувається внаслідок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, 18 квітня, пише УНІАН.
За його словами, російська авіація збільшила кількість вильотів в понад 1,5 рази.
"Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угрупування в східній операційній зоні. Разом з тим противник не припиняє завдати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 рази", - сказав Мотузяник.
Він назвав завдання наступу окупантів. Серед них:
встановлення повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей;
забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою українською територією Крим.
"Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу на Сході. Посилення наступального угрупування відбувається внаслідок перекидання додаткових російських підрозділів", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія вже втратила у війні 20 600 вояк та майже 800 танків
Сьогодні, 11:28
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія завершила перегрупування військ для наступу на Сході і збільшила удари авіацією, – Міноборони
Сьогодні, 18:23
Волинські вибухотехніки розміновують звільнену від російських окупантів Чернігівщину
Сьогодні, 17:17
Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Медіа