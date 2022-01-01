За незалежність України загинув військовий з Волині

Борис Кобзар.



Про це повідомили на



Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Громада Турійщини висловлює щире співчуття рідним та близьким Бориса і сумує разом з вами. Невимовно боляче, коли такі сини України віддають своє життя. Вдячність і пам'ять завжди житиме у наших серцях", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.



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