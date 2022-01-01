За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:33
У російсько-українській війні загинув мешканець Турійської територіальної громади Борис Кобзар.
Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Громада Турійщини висловлює щире співчуття рідним та близьким Бориса і сумує разом з вами. Невимовно боляче, коли такі сини України віддають своє життя. Вдячність і пам'ять завжди житиме у наших серцях", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади.
Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Громада Турійщини висловлює щире співчуття рідним та близьким Бориса і сумує разом з вами. Невимовно боляче, коли такі сини України віддають своє життя. Вдячність і пам'ять завжди житиме у наших серцях", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня
Сьогодні, 20:07
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:33
На Волинському напрямку суттєвих змін в діяльності військ противника не відзначається, – Генштаб
Сьогодні, 18:47
Росія завершила перегрупування військ для наступу на Сході і збільшила удари авіацією, – Міноборони
Сьогодні, 18:23
Медіа