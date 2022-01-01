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За незалежність України загинув військовий з Волині

За незалежність України загинув військовий з Волині
У російсько-українській війні загинув мешканець Турійської територіальної громади Борис Кобзар.

Про це повідомили на сторінці Турійської територіальної громади.

Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Громада Турійщини висловлює щире співчуття рідним та близьким Бориса і сумує разом з вами. Невимовно боляче, коли такі сини України віддають своє життя. Вдячність і пам'ять завжди житиме у наших серцях", - йдеться у повідомленні.
За незалежність України загинув військовий з Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого.
За незалежність України загинув військовий з Волині

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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