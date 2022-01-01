Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня

У вівторок, 19 квітня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.ua.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 9°С.У цей день вшановується пам'ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили: "Це - до врожаю ранніх хлібів".