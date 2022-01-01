Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня
Сьогодні, 20:07
У вівторок, 19 квітня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 9°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили: "Це - до врожаю ранніх хлібів".
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Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 9°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили: "Це - до врожаю ранніх хлібів".
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