Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня
У вівторок, 19 квітня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 9°С.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили: "Це - до врожаю ранніх хлібів".

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Теги: Луцьк, погода
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