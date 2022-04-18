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Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі

Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Російський президент присвоїв 64-й бригаді, яка окупувала Бучі на Київщині в березні, почесне звання "гвардійської за "зразкові дії" в ході війни проти України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на портал урядових документів РФ з указом Путіна.

Дослівно указ Путіна: "За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях із захисту Вітчизни й державних інтересів в умовах збройних конфліктів".

Путін підписав указ про присвоєння почесного звання 64-й окремій мотострілецькій бригаді після того, як її вивели з Київщини. В указі він також відзначив "зразкові дії" військовослужбовців бригади в ході війни проти України.

Бригада є підрозділом у складі 35-ої загальновійськової армії Східного військового округу та дислокується в Хабаровському краю.

Член переговорної групи України Михайло Подоляк обурився цим рішенням і закликав світ усвідомити, що проти України чинять геноцид.

"Поки хтось дискутує, чи можна називати злочини РФ в Україні геноцидом, РФ продовжує сміятися світу в обличчя. "За героїзм і відвагу", – йдеться в указі. У вбивствах дітей та ґвалтуванні жінок, треба розуміти?", - наголошує Подоляк.

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Теги: Росія, Україна, війна
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