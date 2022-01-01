 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення

Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення
Командування 100 Окремої Бригади ТрО Волині повідомило про створення комунікаційного центру.

Про це йдеться на сторінці бригади.

Першочерговим завданням центру є збір оперативної інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій.

Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.

Зв'язатися з центром можна за телефонами:

0682597218, 0505017807.

Також у бригаді зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк
Сьогодні, 21:27
На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Сьогодні, 19:59
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк
Сьогодні, 21:27
На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня
Сьогодні, 20:07
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Сьогодні, 19:59
Схожі новини
За незалежність України загинув військовий з Волині За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:33
Волинські вибухотехніки розміновують звільнену від російських окупантів Чернігівщину Волинські вибухотехніки розміновують звільнену від російських окупантів Чернігівщину
Сьогодні, 17:17
Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців
17 квітень, 19:57
Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО
17 квітень, 19:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк
Сьогодні, 21:27
 0
На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
 0
Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня
Сьогодні, 20:07
 0
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Сьогодні, 19:59
 0
Медіа
відео
1/8