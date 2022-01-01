Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення





Про це йдеться на



Першочерговим завданням центру є збір оперативної інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій.



Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.



Зв'язатися з центром можна за телефонами:



0682597218, 0505017807.



Також у бригаді зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування 100 Окремої Бригади ТрО Волині повідомило про створення комунікаційного центру.Про це йдеться на сторінці бригади.Першочерговим завданням центру є збір оперативної інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій.Особливо це стосується прикордонних з республікою Білорусь районів Волинської області. Інформація має стосуватись підозрілих дій та явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу.Зв'язатися з центром можна за телефонами:0682597218, 0505017807.Також у бригаді зазначають про можливість контакту не лише у телефонному режимі, ми приймаємо дзвінки та повідомлення у Viber за цими ж номерами.

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