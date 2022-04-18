 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк

Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк
Заступник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Україна готова обміняти Віктора Медведчука на звільнення всіх захисників та мешканців Маріуполя, але сумнівається, що на це піде Росія.

Про це повідомив Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися у нього (Медведчука – ред.) в голові і на яку може погодитися Україна. Ми готові, я так вважаю, як держава всіх людей забрати з Маріуполя, щоб вони там не гинули.

Але мені видається, що РФ не піде на це. Тому що для них Маріуполь став символом незламності України. А росіяни сьогодні взагалі психічно повернуті на дивних символах. І для них зруйнувати символ незламності країни – це дуже принциповий момент", - сказав Подоляк.

Водночас Подоляк має надію, "що хтось, може, підкаже політичному керівництву РФ, що це було б непогано з точки зору гуманістичного підходу".

"Але я себе ловлю на думці – який гуманістичний підхід, коли ми говоримо про РФ?", - додав заступник голови ОП.

Затриманий Службою безпеки нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук у понеділок звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення
Сьогодні, 20:30
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Сьогодні, 19:59
За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк
Сьогодні, 21:27
На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня
Сьогодні, 20:07
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Сьогодні, 19:59
Схожі новини
На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення
Сьогодні, 20:30
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Сьогодні, 19:59
За незалежність України загинув військовий з Волині За незалежність України загинув військовий з Волині
Сьогодні, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна готова обміняти Медведчука на маріупольців і захисників, – Подоляк
Сьогодні, 21:27
 0
На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
 0
Тероборона Волині створила комунікаційний центр для збору інформації від населення
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 19 квітня
Сьогодні, 20:07
 0
Путін дав почесне звання російській бригаді, яка влаштувала звірства в Бучі
Сьогодні, 19:59
 0
Медіа
відео
1/8