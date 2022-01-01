Українські переселенці зможуть в «Дії» оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ

Українські переселенці зможуть в «Дії» оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ
Кабмін прийняв постанову про можливість внутрішнім переселенцям оформити допомогу від ООН та ЮНІСЕФ через портал "Дія"

Про це повідомляє "Еспресо", посилаючись на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від ООН та ЮНІСЕФ, які можна буде оформити через "Дію".

"Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій – ООН та ЮНІСЕФ. Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал "Дія". Зараз працюємо над технічною реалізацією такого рішення", - сказав Шмигаль.

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Теги: Дія, допомога, війна
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