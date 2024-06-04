На Харківщині ЗСУ збили російський літак

Українським захисникам вдалося збити ворожий літак у Харківській області.Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації"ЗСУ здобувають немало перемог, зокрема і на Ізюмському напрямку. Бої тривають, тому поки що не про всі події можемо розповідати. Але, приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак", - сказав голова ОВА.Також Синєгубов додав, що бої тривають і відбувається евакуація населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей.