На Харківщині ЗСУ збили російський літак
Сьогодні, 22:15
Українським захисникам вдалося збити ворожий літак у Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"ЗСУ здобувають немало перемог, зокрема і на Ізюмському напрямку. Бої тривають, тому поки що не про всі події можемо розповідати. Але, приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак", - сказав голова ОВА.
Також Синєгубов додав, що бої тривають і відбувається евакуація населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей.
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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"ЗСУ здобувають немало перемог, зокрема і на Ізюмському напрямку. Бої тривають, тому поки що не про всі події можемо розповідати. Але, приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак", - сказав голова ОВА.
Також Синєгубов додав, що бої тривають і відбувається евакуація населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей.
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Сьогодні, 22:15
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