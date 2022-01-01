На Чернігівщині чоловік самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Сьогодні, 21:05
Житель селища Ріпки, що на Чернігівщині, Анатолій Кугейко самотужки дав бій окупантам та врятував селище від окупації.
Цю історію повідомив Центр стратегічних комунікацій при Мінкультури.
Ріпки – селище на Чернігівщині. Сюди росіяни прийшли на початку березня й отримали таку відсіч, що потім боялися місцевих мешканців. І все це – завдяки Анатолію Кульгейку.
"Анатолій був головою місцевого товариства мисливців. Росіяни приїхали до його будинку зі щитами. Незважаючи на оточення, чоловік почав бій – кинув у них гранату і відстрілювався з карабіна. За словами очевидців, отримавши такий спротив, окупанти почали втікати.
Цей бій налякав мешканців. Але злякалися й росіяни, які потім боялися лізти до людей", - кажуть у ЦСК.
У тому бою Анатолій Кульгейко загинув. Дружина героя розповіла нам, що окупанти прийшли до її чоловіка неспроста – він ніколи не мовчав про свою позицію та виявляв патріотизм.
"Ось так хоробрість одного українця врятувала ціле селище від зачисток й мародерства", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.
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Цю історію повідомив Центр стратегічних комунікацій при Мінкультури.
Ріпки – селище на Чернігівщині. Сюди росіяни прийшли на початку березня й отримали таку відсіч, що потім боялися місцевих мешканців. І все це – завдяки Анатолію Кульгейку.
"Анатолій був головою місцевого товариства мисливців. Росіяни приїхали до його будинку зі щитами. Незважаючи на оточення, чоловік почав бій – кинув у них гранату і відстрілювався з карабіна. За словами очевидців, отримавши такий спротив, окупанти почали втікати.
Цей бій налякав мешканців. Але злякалися й росіяни, які потім боялися лізти до людей", - кажуть у ЦСК.
У тому бою Анатолій Кульгейко загинув. Дружина героя розповіла нам, що окупанти прийшли до її чоловіка неспроста – він ніколи не мовчав про свою позицію та виявляв патріотизм.
"Ось так хоробрість одного українця врятувала ціле селище від зачисток й мародерства", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.
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