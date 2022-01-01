Тероборонівці зможуть дистанційно навчитися стріляти з Javelin та АК-74

Запрацював сайт, на якому бійці територіальної оборони зможуть отримати знання для ефективного протистояння ворогу.Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ.Курс швидкої стрільби з автомата АК-74, інструкція до протитанкового ракетного комплексу FGM-148 ​Javelin, курс тактичної бойової допомоги, реабілітаційні вправи та багато іншого зможуть навчитися бійці тероборони завдяки сайту, який запустило Управління підготовки штабу Командування Сил територіальної оборони.На сайті вже доступні онлайн-матеріали з вогневої підготовки, тактичної медицини та фізичної підготовки.Незабаром там з’являться матеріали із тактичної підготовки, виживання солдатів у різних умовах, військової топографії, підготовки зі зв’язку та інших дисциплін.Водночас завершується робота над створенням платформи дистанційного навчання, яка буде доступна для воїнів Сил територіальної оборони по всій країні.Начальник штабу Сил територіальної оборони, бригадний генерал Сергій Собко пояснює: “Кожен воїн Тероборони пройде необхідну підготовку, щоб ефективно протистояти ворогу. Сайт та платформа дозволять у достатньо стислий термін підвищити кваліфікацію та надати необхідні знання тисячам захисників по всій країні. У майбутньому ми будемо використовувати ці ресурси також для підготовки громадян України до національного спротиву”.