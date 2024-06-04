«Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно», – Зеленський про битву за Донбас
18 квітень, 23:48
Президент України Володимир Зеленський записав відеозверненн до українського народу наприкінці 54 дня оборони від російських загарбників.
За словами президента, російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України, хоча вже мала и усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах чинних санкцій. В разі закриття всіх лазівок, які окупанти використовують для обходу санкцій, поновлення ракетного складу буде нереалістичним.
Також Зеленський зазначив, що в умовах санкцій Росія не зможе виробляти військову техніку.
«Жоден з ракетних ударів не мінив для Росії ситуації принципово. Це стратегічна безглуздість. Сьогоднішні удари по Львову, Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають одне – ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в Україні. Кожне втрачене життя – аргумент для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за покоління сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити і ми це обов’язково зробимо», - сказав президент України.
Також Володимир Зеленський зазначив: «Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої готувалися. Значна частина всієї російської армії сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротися, захищатися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною».
Крім цього глава держави розповів про роботу з керівництвом інших держав.
«Якщо уважно послухати всі дискусії, які ведуться в нашій країні на різних рівнях про післявоєнне відновлення, то основна тема в них про гроші. Який пакет фінансів потрібен, щоб відновитися після війни? Я завжди наголошую, що гроші це не фундамент для розвитку країни. Ідеї, люди – ось фундамент», - сказав президент.
Володимир Олександрович зауважив, що для малого та середнього бізнесу потрібно забезпечити максимально комфортне та вільне середовище з точки зору податків та адміністративних відносин. Пріоритетами для України, на думку президента, у післявоєнні роки будуть цифровізація та безпека.
Також Володимир Зеленський сказав, що невід’ємним елементом стратегічного бачення розвитку України є вступ в Європейський союз.
«Сьогодні відбулася історична подія. Ми проходимо один з етапів перед вступом в ЄС і передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйєн та Жозепа Борреля. Кожна держава, яка приєдналася до ЄС, проходила процедуру з опитувальником. У них це займало роки, у нас – трохи більше тижня. Найближчим часом ми передамо другу частину відповідей і розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким», - сказав президент.
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За словами президента, російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України, хоча вже мала и усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах чинних санкцій. В разі закриття всіх лазівок, які окупанти використовують для обходу санкцій, поновлення ракетного складу буде нереалістичним.
Також Зеленський зазначив, що в умовах санкцій Росія не зможе виробляти військову техніку.
«Жоден з ракетних ударів не мінив для Росії ситуації принципово. Це стратегічна безглуздість. Сьогоднішні удари по Львову, Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають одне – ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в Україні. Кожне втрачене життя – аргумент для того, щоб українці та інші вільні народи покоління за покоління сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити і ми це обов’язково зробимо», - сказав президент України.
Також Володимир Зеленський зазначив: «Російські війська розпочали битву за Донбас, до якої готувалися. Значна частина всієї російської армії сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротися, захищатися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною».
Крім цього глава держави розповів про роботу з керівництвом інших держав.
«Якщо уважно послухати всі дискусії, які ведуться в нашій країні на різних рівнях про післявоєнне відновлення, то основна тема в них про гроші. Який пакет фінансів потрібен, щоб відновитися після війни? Я завжди наголошую, що гроші це не фундамент для розвитку країни. Ідеї, люди – ось фундамент», - сказав президент.
Володимир Олександрович зауважив, що для малого та середнього бізнесу потрібно забезпечити максимально комфортне та вільне середовище з точки зору податків та адміністративних відносин. Пріоритетами для України, на думку президента, у післявоєнні роки будуть цифровізація та безпека.
Також Володимир Зеленський сказав, що невід’ємним елементом стратегічного бачення розвитку України є вступ в Європейський союз.
«Сьогодні відбулася історична подія. Ми проходимо один з етапів перед вступом в ЄС і передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйєн та Жозепа Борреля. Кожна держава, яка приєдналася до ЄС, проходила процедуру з опитувальником. У них це займало роки, у нас – трохи більше тижня. Найближчим часом ми передамо другу частину відповідей і розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким», - сказав президент.
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