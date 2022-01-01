19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 19 квітня, у світі відзначають День велосипеда, День поезії і творчого мислення, а також День власників домашніх тварин. Віряни вшановують пам'ять мученика Мефодія.
Сьогодні відзначають день народження луцька журналістка Надія Міщук, акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк (на фото) .
Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України Антона Євтушка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
У понеділок, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна сваритись, лаятись та кричати;
Не можна робити великі покупки;
Не можна бажати комусь зла;
Не можна вживати алкоголь;
Не можна виходити з дому без потреби;
Не можна вмиватись до сходу сонця.
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Сьогодні відзначають день народження луцька журналістка Надія Міщук, акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України Ольга Осіїк (на фото) .
Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця Богдана Колоска, громадського діяча, бізнесмена Володимира Вдовенка, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України Антона Євтушка. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.
У понеділок, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна сваритись, лаятись та кричати;
Не можна робити великі покупки;
Не можна бажати комусь зла;
Не можна вживати алкоголь;
Не можна виходити з дому без потреби;
Не можна вмиватись до сходу сонця.
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