19 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 19 квітня, у світі відзначають День велосипеда, День поезії і творчого мислення, а також День власників домашніх тварин. Віряни вшановують пам'ять мученика Мефодія.Сьогодні відзначають день народження луцька журналістка, акторка Волинського академічного драматичного театру, заслуженої артистки України(на фото) .Також день народження 19 квітня в архітектора, історика, краєзнавця, громадського діяча, бізнесмена, а також голови у Волинського осередку Федерації дебатів України. Вітаємо їх усіх та зичимо доброго здоров’я, достатку й наснаги для нових звершень.У понеділок, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мефодій, Павло, Ярема, Євтихій, Севастян, Григорій та Платонида. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе можна сваритись, лаятись та кричати;Не можна робити великі покупки;Не можна бажати комусь зла;Не можна вживати алкоголь;Не можна виходити з дому без потреби;Не можна вмиватись до сходу сонця.