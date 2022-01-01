Українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами

Українцям продовжили можливість перетину кордону за внутрішніми паспортами
Громадянам України продовжили можливість перетинання кордону за внутрішніми паспортами.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Таке рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт).

Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом.

Це стосується всіх громадян, не залежно від областей, з яких вони прямують.

Правила перетинання державного кордону громадянами України регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №57.

З-поміж іншого нею визначено, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

В окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами.

"Державна прикордонна служба України радить громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити закордонний паспорт ще до перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня у ДПСУ повідомили, що для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт, він же допомагає легалізуватися в країнах Європи, куди слідують українці, які їдуть від війни.

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Теги: кордон, паспорт, Україна
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