Італія постачатиме в Україну зброю

Італія постачатиме в Україну зброю
В Італії заявили, що підтримають Україну зброєю.

Парламент Італії практично одноголосно прийняв рішення про постачання зброї в Україну. Про це розповів глава уряду Маріо Драгі в інтерв'ю "Corriere della Sera", - пише УНІАН.

Він заявив, що українцям необхідно дозволити захищати себе. За словами глави уряду, санкції не зупинять війська в короткостроковій перспективі.

"Санкції необхідні для ослаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно допомагати українцям безпосередньо, що ми й робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здавайтеся, приймайте рабство і підпорядкування – це суперечить нашим європейським цінностям", - сказав Драгі.

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За його словами, він не бачить жодних ознак того, що українці змиряться з російською окупацією.

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Теги: Україна, Італія, війна, зброя
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