ЗСУ знищили 7 повітряних цілей окупантів
Сьогодні, 01:17
Протягом доби 18 квітня українські воїни уразили сім повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.
Зокрема наші воїни збили винищувач Су-30, 4 безпілотники, 2 крилаті ракети.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.
Зокрема наші воїни збили винищувач Су-30, 4 безпілотники, 2 крилаті ракети.
"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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