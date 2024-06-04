ЗСУ знищили 7 повітряних цілей окупантів

ЗСУ знищили 7 повітряних цілей окупантів
Протягом доби 18 квітня українські воїни уразили сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.

Зокрема наші воїни збили винищувач Су-30, 4 безпілотники, 2 крилаті ракети.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Теги: війна, Повітряні сили, ЗСУ
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