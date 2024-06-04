ЗСУ знищили 7 повітряних цілей окупантів





Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.



Зокрема наші воїни збили винищувач Су-30, 4 безпілотники, 2 крилаті ракети.



"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 18 квітня українські воїни уразили сім повітряних цілей російських окупантів.Про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.За добу 18 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ знищила сім повітряних цілей російських окупантів.Зокрема наші воїни збили винищувач Су-30, 4 безпілотники, 2 крилаті ракети."Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання із охорони повітряного простору та нанесення вогневих уражень по російських окупаційних військах", - йдеться на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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