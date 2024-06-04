На півдні України ЗСУ відбили наступ росіян і ті відступили

На півдні України ЗСУ відбили наступ росіян і ті відступили
На півдні України ЗСУ вдалося відбити наступ противника.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

В командуванні повідомили, що ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі населеного пункту Олександрівка Херсонської області, але не зміг досягнути успіху. Ворог відступив.

За цей час знищено 28 окупантів та 5 одиниць техніки рф, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

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Теги: Україна, війна, росія, наступ
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