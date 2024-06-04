На півдні України ЗСУ відбили наступ росіян і ті відступили
Сьогодні, 02:24
На півдні України ЗСУ вдалося відбити наступ противника.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
В командуванні повідомили, що ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі населеного пункту Олександрівка Херсонської області, але не зміг досягнути успіху. Ворог відступив.
За цей час знищено 28 окупантів та 5 одиниць техніки рф, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.
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Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
В командуванні повідомили, що ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі населеного пункту Олександрівка Херсонської області, але не зміг досягнути успіху. Ворог відступив.
За цей час знищено 28 окупантів та 5 одиниць техніки рф, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.
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