На півдні України ЗСУ відбили наступ росіян і ті відступили





Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".



В командуванні повідомили, що ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі населеного пункту Олександрівка Херсонської області, але не зміг досягнути успіху. Ворог відступив.



За цей час знищено 28 окупантів та 5 одиниць техніки рф, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півдні України ЗСУ вдалося відбити наступ противника.Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".В командуванні повідомили, що ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі населеного пункту Олександрівка Херсонської області, але не зміг досягнути успіху. Ворог відступив.За цей час знищено 28 окупантів та 5 одиниць техніки рф, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

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