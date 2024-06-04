У Кремінній росіяни обстріляли авто з цивільними і «швидку», яка їхала на порятунок
Сьогодні, 05:26
У місті Кремінна на Луганщині російські військові обстріляли автомобіль швидкої допомоги, який виїхав евакуювати пораненого.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону новин "Ua Разом", - пише Obozrevatel.
Інцидент стався у понеділок, 18 квітня.
За словами чиновника, медики так і не змогли прорватися до пораненого, автомобіль потрапив під обстріл на трасі. Він повідомив, що швидка виїхала на допомогу пасажирам, які на власному авто намагалися виїхати із населеного пункту.
Проте авто розстріляли російські військові. Чотири людини загинули, один чоловік залишився живим, однак був поранений. Йому вдалося відповзти убік, але машина медиків, яка їхала до нього на допомогу, також потрапила під обстріл.
"Сподіваємося, що чоловік дійде до найближчого населеного пункту, і його там зможуть забрати", – сказав Гайдай.
Глава ОВА повідомив, що зараз контроль над містом Кремінна втрачено, йдуть вуличні бої, тож евакуація вже неможлива.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі єдиного телемарафону новин "Ua Разом", - пише Obozrevatel.
Інцидент стався у понеділок, 18 квітня.
За словами чиновника, медики так і не змогли прорватися до пораненого, автомобіль потрапив під обстріл на трасі. Він повідомив, що швидка виїхала на допомогу пасажирам, які на власному авто намагалися виїхати із населеного пункту.
Проте авто розстріляли російські військові. Чотири людини загинули, один чоловік залишився живим, однак був поранений. Йому вдалося відповзти убік, але машина медиків, яка їхала до нього на допомогу, також потрапила під обстріл.
"Сподіваємося, що чоловік дійде до найближчого населеного пункту, і його там зможуть забрати", – сказав Гайдай.
Глава ОВА повідомив, що зараз контроль над містом Кремінна втрачено, йдуть вуличні бої, тож евакуація вже неможлива.
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