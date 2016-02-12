Лідер гурту Mad Heads заспівав пісню про затонулий крейсер «Москва». ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
Фронтмен гурту Mad Heads Вадим Красноокий презентував пісню «Корабель москва».
Про це йдеться на сторінці Збройних сил України.
Хіт щодня набирає неабиякої популярності в соціальних мережах.
"Від новини, що той самий корабель пішов куди послали, одразу з'явилася нова пісня. З нетерпінням чекаю, як за флагманом піде і вся зграя!" - каже музикант.
Нагадаємо, російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь. Пізніше стало відомо, що корабель потонув завдяки влучанню в нього українських ракет.
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Про це йдеться на сторінці Збройних сил України.
Хіт щодня набирає неабиякої популярності в соціальних мережах.
"Від новини, що той самий корабель пішов куди послали, одразу з'явилася нова пісня. З нетерпінням чекаю, як за флагманом піде і вся зграя!" - каже музикант.
Нагадаємо, російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь. Пізніше стало відомо, що корабель потонув завдяки влучанню в нього українських ракет.
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