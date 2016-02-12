Лідер гурту Mad Heads заспівав пісню про затонулий крейсер «Москва». ВІДЕО

Вадим Красноокий презентував пісню «Корабель москва».



Про це йдеться на сторінці Збройних сил України.



Хіт щодня набирає неабиякої популярності в соціальних мережах.



"Від новини, що той самий корабель пішов куди послали, одразу з'явилася нова пісня. З нетерпінням чекаю, як за флагманом піде і вся зграя!" - каже музикант.







Нагадаємо, російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь. Пізніше стало відомо, що корабель потонув завдяки влучанню в нього українських ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фронтмен гурту Mad Headsпрезентував пісню «Корабель москва».Про це йдеться на сторінці Збройних сил України.Хіт щодня набирає неабиякої популярності в соціальних мережах."Від новини, що той самий корабель пішов куди послали, одразу з'явилася нова пісня. З нетерпінням чекаю, як за флагманом піде і вся зграя!" - каже музикант.Нагадаємо, російськийпоки його буксирували в Севастополь. Пізніше стало відомо, що

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію