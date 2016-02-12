Лідер гурту Mad Heads заспівав пісню про затонулий крейсер «Москва». ВІДЕО

Лідер гурту Mad Heads заспівав пісню про затонулий крейсер «Москва». ВІДЕО
Фронтмен гурту Mad Heads Вадим Красноокий презентував пісню «Корабель москва».

Про це йдеться на сторінці Збройних сил України.

Хіт щодня набирає неабиякої популярності в соціальних мережах.

"Від новини, що той самий корабель пішов куди послали, одразу з'явилася нова пісня. З нетерпінням чекаю, як за флагманом піде і вся зграя!" - каже музикант.



Нагадаємо, російський крейсер "Москва" затонув після тривалої пожежі на борту, поки його буксирували в Севастополь. Пізніше стало відомо, що корабель потонув завдяки влучанню в нього українських ракет.

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Теги: Україна, війна, мистецтво, музика
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