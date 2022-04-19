Байден і Макрон скликають світових лідерів через новий наступ Росії в Україні, – ЗМІ

Джо Байден та Емануель Макрон проведуть сьогодні, 19 квітня, нараду з іншими главами держав з приводу нового наступу Росії на Україну.



Про це повідомляє



Сполучені Штати скликають сьогодні, 19 квітня, нараду з главами кількох держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії з приводу нового наступу Росії на Україну.



"Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Шарль Мішель", – повідомляє видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президенти США і Франціїтапроведуть сьогодні, 19 квітня, нараду з іншими главами держав з приводу нового наступу Росії на Україну.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на BFMTV та на джерела в Єлисейському палаці.Сполучені Штати скликають сьогодні, 19 квітня, нараду з главами кількох держав: Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі, Румунії з приводу нового наступу Росії на Україну."Також будуть присутні генеральний секретар НАТО, президент Європейської комісіїі президент Європейської ради", – повідомляє видання.

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