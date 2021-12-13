На Волині у пожежі загинув 63-річний чоловік

У селі Уманці Луцького району під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 63-річного чоловіка.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.О 13:21 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Уманці Луцького району. На місце події направили рятувальників 9-ї ДПРЧ м. Горохів. Під час гасіння пожежі вони виявили тіло 63-річного чоловіка. Горіння ліквідували о 13:58. Внаслідок пожежі пошкоджена дерев’яна підлога на незначній площі. Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.Загалом минулої доби волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.18 квітня на Волині трапилося 3 пожежі у житловому секторі. Уночі горіли господарські споруди в селі Красноволя Колківської територіальної громади та в селі Довгоноси Люблинецької громади.У селі Красноволя пожежу ліквідували працівники місцевої пожежної охорони смт Колки та с. Красноволя. Імовірно, лихо трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.У селі Довгоноси пожежу ліквідували рятувальники 4-ї ДПРЧ та 19-ї ДПРЧ м. Ковеля. Ймовірно, пожежа виникла через порушення правил монтажу нагрівальних печей.