На Волині злодій побив 52-річного чоловіка та пограбував його
Сьогодні, 10:09
Нововолинські поліцейські викрили 33-річного волинянина у вчиненні грабежу.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 18 квітня, у місті Нововолинськ.
Візуально знайомий хлопець побив 52-річного місцевого жителя та відібрав у нього мобільний телефон Xiaomi Redmi, вартістю 4 тис. грн. Постраждалий із заявою звернувся до поліції.
Співробітники кримінальної поліції Нововолинська оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель міста. Мобільний телефон вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 18 квітня, у місті Нововолинськ.
Візуально знайомий хлопець побив 52-річного місцевого жителя та відібрав у нього мобільний телефон Xiaomi Redmi, вартістю 4 тис. грн. Постраждалий із заявою звернувся до поліції.
Співробітники кримінальної поліції Нововолинська оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель міста. Мобільний телефон вилучили.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу.
Санкція цієї статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.
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