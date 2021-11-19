На Волині злодій побив 52-річного чоловіка та пограбував його

На Волині злодій побив 52-річного чоловіка та пограбував його
Нововолинські поліцейські викрили 33-річного волинянина у вчиненні грабежу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 18 квітня, у місті Нововолинськ.

Візуально знайомий хлопець побив 52-річного місцевого жителя та відібрав у нього мобільний телефон Xiaomi Redmi, вартістю 4 тис. грн. Постраждалий із заявою звернувся до поліції.

Співробітники кримінальної поліції Нововолинська оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель міста. Мобільний телефон вилучили.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Мова йде про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу.

Санкція цієї статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових
Сьогодні, 10:50
Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні
Сьогодні, 10:42
На Волині злодій побив 52-річного чоловіка та пограбував його
Сьогодні, 10:09
У Луцьку виготовляють сублімовану їжу, яку відправляють на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
На Волині у пожежі загинув 63-річний чоловік
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
Волинянин обікрав два кіоски на ринку Волинянин обікрав два кіоски на ринку
19 листопад, 2021, 13:00
У місті на Волині на зупинці побили та обікрали жінку У місті на Волині на зупинці побили та обікрали жінку
08 жовтень, 2021, 13:00
На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО На Волині затримали двох чоловіків, які побили продавчиню та пограбували магазин.ФОТО
29 серпень, 2019, 14:18
Били по голові: на Волині пограбували чоловіка Били по голові: на Волині пограбували чоловіка
13 серпень, 2019, 15:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пограбували квартиру
Сьогодні, 11:16
 0
Росія пошкодила високовольтну лінію, знеструмлена майже вся Луганщина, – ОВА
Сьогодні, 11:00
 0
У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових
Сьогодні, 10:50
 0
Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні
Сьогодні, 10:42
 0
На Волині злодій побив 52-річного чоловіка та пограбував його
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8