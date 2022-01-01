Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно склали:



особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,

танків ‒ 802 од,

бойових броньованих машин ‒ 2063 од,

артилерійських систем– 386 од,

РСЗВ - 132 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків – 169 од,

гелікоптерів – 150 од,

автомобільної техніки - 1495 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158,

спеціальна техніка – 27,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані постійно уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила 20800 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,танків ‒ 802 од,бойових броньованих машин ‒ 2063 од,артилерійських систем– 386 од,РСЗВ - 132 од,засоби ППО - 67 од,літаків – 169 од,гелікоптерів – 150 од,автомобільної техніки - 1495 од,кораблі /катери - 8 од,цистерн з ПММ - 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158,спеціальна техніка – 27,пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюються.

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