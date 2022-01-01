Майже 21 тисяча окупантів: втрати Росії на війні
Сьогодні, 10:42
Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила 20800 солдатів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,
танків ‒ 802 од,
бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
артилерійських систем– 386 од,
РСЗВ - 132 од,
засоби ППО - 67 од,
літаків – 169 од,
гелікоптерів – 150 од,
автомобільної техніки - 1495 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158,
спеціальна техніка – 27,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно склали:
особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,
танків ‒ 802 од,
бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
артилерійських систем– 386 од,
РСЗВ - 132 од,
засоби ППО - 67 од,
літаків – 169 од,
гелікоптерів – 150 од,
автомобільної техніки - 1495 од,
кораблі /катери - 8 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158,
спеціальна техніка – 27,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані постійно уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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