У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових
Сьогодні, 10:50
У волинській пекарні готують великодні паски для військовослужбовців Збройних Сил України. Випікати розпочали завчасно, щоб мати час передати великодній хліб у регіони, де відбуваються бойові дії
Про це розповіла Суспільному заступниця директора з виробництва підприємства Надія Фріцка.
З її слів, паски випікають вагою від 400 до 100 грамів. Перші паски повезуть волонтери українським військовим, каже Надія Фріцка, 19 квітня.
З початку повномасштабної війни в Україні пекарня роботу не припиняла, нині працюють у дві зміни, працівників не скорочували. Як зазначила заступниця директора з виробництва Надія Фріцка: коли закрилися школи та садки, люди виїжджали закордон, то довелося знизити потужності на 30 %.
"На початку війни мені було страшно, бо борошна було обмаль, усі дуже хотіли хліба, черги були, люди казали "дайте хліба". Я щоранку рахувала сировину й бігла до власників, але з часом все налагодилося і сировина є", – говорить жінка.
Асортимент не зменшували, ціни на продукцію не підвищували, – розповіла головна бухгалтерка підприємства Людмила Митюк.
"Значно здорожчала ціна на дизпаливо, яким ми забезпечуємо авто для транспортування. Також у лютому плата за електроенергію була вищою, а в березні енергопостачальна організація знизила ціну", – додала бухгалтерка пекарні.
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Про це розповіла Суспільному заступниця директора з виробництва підприємства Надія Фріцка.
З її слів, паски випікають вагою від 400 до 100 грамів. Перші паски повезуть волонтери українським військовим, каже Надія Фріцка, 19 квітня.
З початку повномасштабної війни в Україні пекарня роботу не припиняла, нині працюють у дві зміни, працівників не скорочували. Як зазначила заступниця директора з виробництва Надія Фріцка: коли закрилися школи та садки, люди виїжджали закордон, то довелося знизити потужності на 30 %.
"На початку війни мені було страшно, бо борошна було обмаль, усі дуже хотіли хліба, черги були, люди казали "дайте хліба". Я щоранку рахувала сировину й бігла до власників, але з часом все налагодилося і сировина є", – говорить жінка.
Асортимент не зменшували, ціни на продукцію не підвищували, – розповіла головна бухгалтерка підприємства Людмила Митюк.
"Значно здорожчала ціна на дизпаливо, яким ми забезпечуємо авто для транспортування. Також у лютому плата за електроенергію була вищою, а в березні енергопостачальна організація знизила ціну", – додала бухгалтерка пекарні.
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