У волинській пекарні печуть великодні паски для українських військових





Про це розповіла Надія Фріцка.



З її слів, паски випікають вагою від 400 до 100 грамів. Перші паски повезуть волонтери українським військовим, каже Надія Фріцка, 19 квітня.



З початку повномасштабної війни в Україні пекарня роботу не припиняла, нині працюють у дві зміни, працівників не скорочували. Як зазначила заступниця директора з виробництва Надія Фріцка: коли закрилися школи та садки, люди виїжджали закордон, то довелося знизити потужності на 30 %.



"На початку війни мені було страшно, бо борошна було обмаль, усі дуже хотіли хліба, черги були, люди казали "дайте хліба". Я щоранку рахувала сировину й бігла до власників, але з часом все налагодилося і сировина є", – говорить жінка.



Асортимент не зменшували, ціни на продукцію не підвищували, – розповіла головна бухгалтерка підприємства Людмила Митюк.



"Значно здорожчала ціна на дизпаливо, яким ми забезпечуємо авто для транспортування. Також у лютому плата за електроенергію була вищою, а в березні енергопостачальна організація знизила ціну", – додала бухгалтерка пекарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волинській пекарні готують великодні паски для військовослужбовців Збройних Сил України. Випікати розпочали завчасно, щоб мати час передати великодній хліб у регіони, де відбуваються бойові діїПро це розповіла Суспільному заступниця директора з виробництва підприємстваЗ її слів, паски випікають вагою від 400 до 100 грамів. Перші паски повезуть волонтери українським військовим, каже Надія Фріцка, 19 квітня.З початку повномасштабної війни в Україні пекарня роботу не припиняла, нині працюють у дві зміни, працівників не скорочували. Як зазначила заступниця директора з виробництва Надія Фріцка: коли закрилися школи та садки, люди виїжджали закордон, то довелося знизити потужності на 30 %."На початку війни мені було страшно, бо борошна було обмаль, усі дуже хотіли хліба, черги були, люди казали "дайте хліба". Я щоранку рахувала сировину й бігла до власників, але з часом все налагодилося і сировина є", – говорить жінка.Асортимент не зменшували, ціни на продукцію не підвищували, – розповіла головна бухгалтерка підприємства"Значно здорожчала ціна на дизпаливо, яким ми забезпечуємо авто для транспортування. Також у лютому плата за електроенергію була вищою, а в березні енергопостачальна організація знизила ціну", – додала бухгалтерка пекарні.

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