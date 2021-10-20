У Луцьку пограбували квартиру





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Учора, 18 квітня, до поліції із заявою звернувся 64-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з його квартири викрали барсетку з грошима.



Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 42-річний лучанин. Речові докази поліцейські вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні квартирної крадіжки.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 18 квітня, до поліції із заявою звернувся 64-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з його квартири викрали барсетку з грошима.Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 42-річний лучанин. Речові докази поліцейські вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

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