У Луцьку пограбували квартиру
Сьогодні, 11:16
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні квартирної крадіжки.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 18 квітня, до поліції із заявою звернувся 64-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з його квартири викрали барсетку з грошима.
Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 42-річний лучанин. Речові докази поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 18 квітня, до поліції із заявою звернувся 64-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з його квартири викрали барсетку з грошима.
Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 42-річний лучанин. Речові докази поліцейські вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку запрацював новий маршрут № 7: як курсує
Сьогодні, 11:23
У Луцьку пограбували квартиру
Сьогодні, 11:16
Медіа