У Луцьку пограбували квартиру

У Луцьку пограбували квартиру
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчиненні квартирної крадіжки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 18 квітня, до поліції із заявою звернувся 64-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що з його квартири викрали барсетку з грошима.

Оперативники встановили, що до вчинення крадіжки причетний 42-річний лучанин. Речові докази поліцейські вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст.15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, Луцьк, грабіжк, квартира
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