У Луцьку запрацював новий маршрут № 7: як курсує
Сьогодні, 11:23
Для зручності лучан відкрили новий автобусний маршрут № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”.
Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.
"На прохання лучан і жителів громади збільшили кількість автобусів на маршруті №3 "Госпіталь-Гаразджа(кладовище)" з 4 до 6 одиниць, а також на маршруті №1 "вул. Дубнівська - завод "Мотор" з 6 до 8 одиниць. Окрім того, від сьогодні розпочато роботу автобусного маршруту №7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”, - йдеться в повідомленні.
Маршрут пролягає через вул.Дубнівську, об'їзну дорогу, дачний масив "Маяк", житлові комплекси "Сімейна фортеця", "Струмочок", "Амстердам" (с.Струмівка), вул.Рівненську, пр-ти Відродження, Молоді, Соборності, вулицями Гордіюк, Конякіна та Карпенка-Карого.
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Про це повідомив міський голова міста Ігор Поліщук.
"На прохання лучан і жителів громади збільшили кількість автобусів на маршруті №3 "Госпіталь-Гаразджа(кладовище)" з 4 до 6 одиниць, а також на маршруті №1 "вул. Дубнівська - завод "Мотор" з 6 до 8 одиниць. Окрім того, від сьогодні розпочато роботу автобусного маршруту №7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”, - йдеться в повідомленні.
Маршрут пролягає через вул.Дубнівську, об'їзну дорогу, дачний масив "Маяк", житлові комплекси "Сімейна фортеця", "Струмочок", "Амстердам" (с.Струмівка), вул.Рівненську, пр-ти Відродження, Молоді, Соборності, вулицями Гордіюк, Конякіна та Карпенка-Карого.
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Коментарі 1
На Рованці пустіть маршрутку, бо сили вже немає пішки ходити. І не тільки до Церкви, а й далі бо люди далі теж живуть
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