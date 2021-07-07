У Луцьку запрацював новий маршрут № 7: як курсує





Про це Ігор Поліщук.



"На прохання лучан і жителів громади збільшили кількість автобусів на маршруті №3 "Госпіталь-Гаразджа(кладовище)" з 4 до 6 одиниць, а також на маршруті №1 "вул. Дубнівська - завод "Мотор" з 6 до 8 одиниць. Окрім того, від сьогодні розпочато роботу автобусного маршруту №7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”, - йдеться в повідомленні.



Маршрут пролягає через вул.Дубнівську, об'їзну дорогу, дачний масив "Маяк", житлові комплекси "Сімейна фортеця", "Струмочок", "Амстердам" (с.Струмівка), вул.Рівненську, пр-ти Відродження, Молоді, Соборності, вулицями Гордіюк, Конякіна та Карпенка-Карого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для зручності лучан відкрили новий автобусний маршрут № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”.Про це повідомив міський голова міста"На прохання лучан і жителів громади збільшили кількість автобусів на маршруті №3 "Госпіталь-Гаразджа(кладовище)" з 4 до 6 одиниць, а також на маршруті №1 "вул. Дубнівська - завод "Мотор" з 6 до 8 одиниць. Окрім того, від сьогодні розпочато роботу автобусного маршруту №7 “Дубнівська – Завокзальний ринок”, - йдеться в повідомленні.Маршрут пролягає через вул.Дубнівську, об'їзну дорогу, дачний масив "Маяк", житлові комплекси "Сімейна фортеця", "Струмочок", "Амстердам" (с.Струмівка), вул.Рівненську, пр-ти Відродження, Молоді, Соборності, вулицями Гордіюк, Конякіна та Карпенка-Карого.

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