Безвісти зниклу 15-річну волинянку розшукали у Черкаській області
Сьогодні, 11:41
Минулого четверга, 14 квітня, до поліції звернулася 42-річна жителька Нововолинська та повідомила, що зникла її неповнолітня донька.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Поліцейські ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади задіяли усі можливі сили та засоби на пошуки дівчини. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що дівчина ймовірно перебуває у Черкаській області. Завдяки спільній роботі волинських та черкаських поліцейських неповнолітню розшукали в одному із сіл Уманського району Черкаської області.
Жодних протиправних дій відносно неповнолітньої скоєно не було. Дівчину передали батькам.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Поліцейські ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади задіяли усі можливі сили та засоби на пошуки дівчини. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що дівчина ймовірно перебуває у Черкаській області. Завдяки спільній роботі волинських та черкаських поліцейських неповнолітню розшукали в одному із сіл Уманського району Черкаської області.
Жодних протиправних дій відносно неповнолітньої скоєно не було. Дівчину передали батькам.
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