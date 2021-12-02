Безвісти зниклу 15-річну волинянку розшукали у Черкаській області

Безвісти зниклу 15-річну волинянку розшукали у Черкаській області
Минулого четверга, 14 квітня, до поліції звернулася 42-річна жителька Нововолинська та повідомила, що зникла її неповнолітня донька.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Поліцейські ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади задіяли усі можливі сили та засоби на пошуки дівчини. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що дівчина ймовірно перебуває у Черкаській області. Завдяки спільній роботі волинських та черкаських поліцейських неповнолітню розшукали в одному із сіл Уманського району Черкаської області.
Безвісти зниклу 15-річну волинянку розшукали у Черкаській області

Жодних протиправних дій відносно неповнолітньої скоєно не було. Дівчину передали батькам.

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Теги: Волинь, розшук, неповнолітня
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