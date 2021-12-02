Безвісти зниклу 15-річну волинянку розшукали у Черкаській області





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Поліцейські ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади задіяли усі можливі сили та засоби на пошуки дівчини. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що дівчина ймовірно перебуває у Черкаській області. Завдяки спільній роботі волинських та черкаських поліцейських неповнолітню розшукали в одному із сіл Уманського району Черкаської області.



Жодних протиправних дій відносно неповнолітньої скоєно не було. Дівчину передали батькам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого четверга, 14 квітня, до поліції звернулася 42-річна жителька Нововолинська та повідомила, що зникла її неповнолітня донька.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Поліцейські ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади задіяли усі можливі сили та засоби на пошуки дівчини. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що дівчина ймовірно перебуває у Черкаській області. Завдяки спільній роботі волинських та черкаських поліцейських неповнолітню розшукали в одному із сіл Уманського району Черкаської області.Жодних протиправних дій відносно неповнолітньої скоєно не було. Дівчину передали батькам.

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