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Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка

Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка
Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі зс РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.

Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.

Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є “Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”.

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Теги: Росія, Україна, війна
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