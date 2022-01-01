Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка





Про це



Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі зс РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.



Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.



Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є “Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі.Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі зс РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є “Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”.

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