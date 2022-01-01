Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка
Сьогодні, 12:35
Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про підготовку 1 танкової армії росії до вторгнення та захоплення території білорусі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі зс РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.
Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.
Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є “Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Після фальсифікацій президентських виборів в Білорусі зс РФ розробили план вторгнення та придушення народних протестів.
Окупація Білорусі планувалася під приводом уникнення втягування росії “в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе”.
Одним з доказів підготовки рф до військової агресії проти сусідньої держави є “Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”.
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Армія Росії планувала військове вторгнення в Білорусь, – розвідка
Сьогодні, 12:35
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